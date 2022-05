Foi aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei 10.429/21, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha (PP), na Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, que institui o Dia do Balconista no município de Campo Grande.

O projeto visa instituir no calendário oficial do Município de Campo Grande o dia do Balconista no Município de Campo Grande a ser comemorado anualmente no dia 30 de outubro, e tem por finalidade, homenagear os profissionais responsáveis pelo atendimento de uma empresa ou estabelecimento.

“É através dos balconistas ou atendentes que os clientes se comunicam inicialmente com a loja, sendo considerados a “cara” da marca, empresa ou estabelecimento. O balconista, além de saber informar corretamente e prontamente os clientes sobre todos os produtos e serviços da empresa para qual trabalha, deve ser sempre simpático e atencioso com as pessoas que atende, sendo também os responsáveis pelo processo final de uma compra, fazendo o controle do caixa em alguns estabelecimentos”, pontuou o parlamentar progressista.

A origem do Dia do Balconista está intrinsecamente relacionada com a luta dos comerciários no começo do século XX pela conquista dos direitos trabalhistas. No Brasil foi instituída essa data do dia 30 de outubro para homenagear todos os profissionais balconistas e atendentes, desde 1932, sendo que em 2013 foi oficializada essa data. O projeto vai para segunda discussão e votação e depois segue para sanção da prefeita Adriane Lopes.

Também foi aprovado o projeto de lei 10.278/21, de autoria dos vereadores Papy junto com Dr. Victor Rocha, que institui no Calendário Oficial de Eventos de Campo Grande o Campeonato Campo-grandense de Jogos Eletrônicos, a ser realizado anualmente.

O campeonato Campo-grandense de jogos eletrônicos tem por objetivo o incremento o desenvolvimento do desporto eletrônico, a interação e integração esportiva no Município, bem como, a formação de novos atletas e de equipes de alto nível para representar o Município de Campo Grande no cenário nacional.

De acordo com o projeto, o Poder Público Municipal fica incumbido através dos órgãos competentes, de promover a organização e execução anual do campeonato Campo-grandense de jogos eletrônicos.

É inegável a evolução dos jogos eletrônicos no passar dos anos. Com o advento da internet e da expansão da conectividade doméstica, os jogos eletrônicos assumiram novos patamares de disputas. As competições que antes eram realizadas lado a lado nas máquinas de fliperama, ganharam novos conceitos de conectividade, não sendo mais isolada, tornando-se uma competição em grupo, por isso a implementação desta lei é de suma importância para as competições em Campo Grande.