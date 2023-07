Promotoria exibe vídeo de guarda civil envolvido em morte de universitário espancando homem

Na manhã desta quarta-feira, 19 de julho, durante o terceiro dia do julgamento do caso da morte de Matheus Coutinho Xavier, foi a vez do Ministério Público Estadual apresentar suas provas.

Após a acusação do promotor Moisés Casarotto durante o júri matinal, foi a vez do promotor Douglas Santos Oldegardo se dirigir ao plenário e aos jurados no julgamento de Jamil Name Filho, Vladenilson Olmedo e Marcelo Rios, referente ao assassinato de Matheus Coutinho, ocorrido em abril de 2019 por disparos de fuzil.

Douglas Oldegardo mencionou a morte do delegado Paulo Magalhães, ocorrida em junho de 2013, no Bairro Jardim do Estado, destacando a relação entre esse caso e o julgamento atual. O promotor afirmou: “Se lá trás não havia provas, hoje vamos provar que o mandante do crime de Magalhães é o mesmo de Matheus.”

Ele também mencionou que retornava ao plenário após cinco anos do julgamento de José Moreira Freires, apontado como um dos executores de Paulo Magalhães, para apresentar evidências dos crimes cometidos por Name. “O lagarto morde o próprio rabo”, disse o promotor, ressaltando que os crimes estão interligados.

No encerramento de seu discurso, Douglas exibiu um vídeo em que o ex-guarda civil metropolitano Marcelo Rios aparece surrando um homem com chutes, joelhadas e socos, ilustrando o verdadeiro perfil do acusado envolvido na morte do jovem Matheus.

Vídeo: