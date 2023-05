PROMUSE da Polícia Militar apreende autor por descumprir medida protetiva de urgência em Três Lagoas

Três Lagoas – MS, no dia 23 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de autor de violência doméstica por descumprir medida protetiva de urgência.

Nesta terça-feira, por volta das 10h40, a guarnição do PROMUSE (Programa Mulher Segura) do 2º Batalhão durante fiscalização do cumprimento de medidas protetivas de urgência, quando em uma residência na rua Dos Artistas, no bairro Jardim das Violetas, ao realizarem contato com moradora que é uma vítima de violência doméstica constataram o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, pois o adolescente infrator autor de violência doméstica se encontrava no mesmo imóvel que a vítima descumprindo a ordem de se manter a distância e sem contato.

Diante o fato foi dada voz de apreensão e realizado a apresentação das partes na Delegacia de Atendimento a Mulher.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

