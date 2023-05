PROMUSE do 2º BPM participa de palestra em Brasilândia

Três Lagoas – MS, no dia 16 de maio a equipe técnica do Programa Mulher Segura (PROMUSE) do 2º Batalhão de Polícia Militar participou de palestra em Brasilândia/MS.

O evento ocorreu na tarde desta terça-feira, na avenida São José 736, no bairro João Paulo da Silva, onde a equipe técnica do PROMUSE do 2º BPM, composta pelo 2º Tenente PM Lauro Augusto Santanna, Cabo PM Thiago Pimenta de Queiroz e a Soldado PM Sara Ribeiro Costa Fereira, participaram de uma palestra as famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, participantes do programa mais social.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais: Facebook e Instagram