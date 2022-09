O Projeto de Lei – 111/2022, de autoria do deputado Capitão Contar, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (01). A proposta nasceu após o deputado se reunir com representantes da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande – ACICG, da Comissão de Assuntos Tributários – OAB/MS, do Conselho dos Jovens Empresários, da FECOMÉRCIO e do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso do Sul – CORECON/MS e tem como objetivo criar a Semana Estadual de Conscientização sobre a Carga Tributária.

“Com uma carga tributária tão alta em nosso Estado é fundamental que possamos buscar formas de amenizar esse peso que afeta empresas e consumidores. Precisamos saber para onde o dinheiro dos nossos impostos está indo. A população precisa entender o que está pagando e por que está pagando, para isso propomos a criação da Semana Estadual de Conscientização sobre a Carga Tributária. Vamos buscar soluções para reduzir impostos e cobrar que sejam utilizados em benefício de toda a população”, afirma Contar.

Segundo a proposta será possível promover debates e palestras, inclusive, através de convênios. Se o projeto for sancionado a semana será incluída no Calendário Oficial de eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, sendo realizada anualmente, na última semana do mês de maio a data coincide com o Dia Livre de Impostos, movimento que nasceu para conscientizar a população quanto à tributação.