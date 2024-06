Proposta institui concurso e fortalece a identidade cultural indígena

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 131/2024, de autoria da deputada estadual Lia Nogueira (PSDB), que inclui o concurso “Miss e Mister Indígena” no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, instituído pela Lei 3.945, de 04 de agosto de 2010.

Conforme a matéria, o concurso “Miss e Mister Indígena” tem suas raízes na cultura indígena da Reserva Indígena de Dourados (RID), sendo uma importante celebração da diversidade e da tradição dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul. O texto menciona que o evento começou como um seminário para tratar de temas relevantes dos povos originários, culminando na escolha de representantes da beleza indígena. Desde então, tem se expandido e ganhando destaque, se consolidando como uma tradição anual que enaltece a beleza, a cultura e a história dos povos indígenas da região.

“O evento é uma plataforma para a promoção da identidade cultural indígena, destacando tradições, vestimentas, danças e a língua materna dos povos participantes. Além disso, tem servido como um meio de empoderamento para jovens indígenas, incentivando a autoestima e a valorização de suas raízes culturais”, ressaltou a deputada.

De acordo com a justificativa, o mês de abril foi escolhido para a realização da competição devido à celebração do Dia dos Povos Indígenas no dia 19 de abril. “Este reconhecimento contribuirá para a continuidade e expansão do evento, promovendo o turismo cultural e a diversidade étnica do Estado”, finalizou Lia Nogueira.