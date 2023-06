Proposta pelo Professor Riverton, Medalha Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio irá homenagear destaques do setor em Campo Grande

O agronegócio figura entre os principais pilares econômicos de Mato Grosso do Sul e do Brasil. O Estado se destaca como uma das potências do segmento, com projeção para ocupar o 7° lugar em VPB (Valor Bruto da Produção) em 2023, segundo dados do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Essa posição só é possível graças à expectativa de crescimento de 13,49% do setor em comparação ao ano anterior, segundo a Carta de Conjuntura da Agropecuária.

Diante de tamanha relevância do setor para o desenvolvimento socioeconômico, o vereador Professor Riverton (PSD) apresentou Projeto de Lei n° 1.370, que institui a Medalha Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio. A iniciativa entrou em votação durante a sessão desta quinta-feira (22) da Câmara Municipal da Capital e foi aprovada, com assinatura da Casa de Leis, devido sua representatividade para o município.

A homenagem será concedida anualmente a líderes empresariais, pesquisadores e profissionais do agronegócio que se destaquem pelo trabalho voltado ao crescimento e modernização do setor. “Mato Grosso do Sul é destaque em produtividade e gestão do agronegócio. Também somos destaque por ter nossa senadora Tereza Cristina à frente de importantes pautas de desenvolvimento do setor. Enquanto Ministra, traçou estratégias e manteve liderança ao manter o agronegócio do Brasil estável, mesmo diante de crises como a pandemia. Todos os envolvidos na condução dessa grande máquina que é o agronegócio merecem nosso respeito e reconhecimento, assim como a nossa referência no segmento, que empresta seu nome e sua trajetória a esta Medalha”, afirma o proponente da Lei, vereador Professor Riverton.

De acordo com a Lei aprovada, a cerimônia de entrega desta homenagem ocorrerá anualmente em 06 de julho ou na semana correspondente, em alusão ao aniversário da atualmente senadora da República por Mato Grosso do Sul. Diante do prazo curto para a realização do evento, em 2023, excepcionalmente, a iniciativa ocorrerá em 06 de setembro. “Mais que minha admiração pelo brilhante trabalho realizado por nosso País, sou grato por ter nossa senadora Tereza Cristina como uma das minhas grandes mentoras. Aprendo diariamente sobre gestão humanizada, sobre desenvolvimento com o olhar voltado ao social e sobre como é importante acreditar e trabalhar para a construção de uma sociedade melhor”, relata o vereador.

Liderança e destaque – Tereza Cristina Corrêa da Costa é campo-grandense, casada, mãe e avó. Formada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa (MG), retornou ao seu amado Mato Grosso do Sul logo após concluir a graduação. Administrou diversas propriedades rurais e geriu uma grande empresa do segmento em São Paulo. Na década de 1990 retornou ao Estado, onde integrou a diretoria da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS).

Seguiu, em 2007 para a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Produção, Indústria, Comércio e Turismo de MS, onde permaneceu por sete anos. Seu trabalho ganhou notoriedade ao consolidar crescimento de cerca de 60% no salário médio do setor, devido a abertura de 172 mil novos postos de trabalho e 15 mil novas empresas no período.

Eleita em 2014 com mais de 75 mil votos, Tereza Cristina foi deputada federal por MS, presidindo a Frente Parlamentar do Agronegócio. Foi considerada uma das 10 melhores parlamentares do Brasil pelo Prêmio Congresso In Foco.

Ainda enquanto deputada federal, já em seu segundo mandato, assumiu em 2019 o desafio de ocupar o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, assegurando expressivos recordes para o País, tais como: mais de R$ 300 bilhões em créditos, dos quais, R$ 60 bilhões destinados aos pequenos produtores, registrando maior volume da história. Seu trabalho rendeu ampla confiança da população sul-mato-grossense que em 2022 a elegeu senadora com mais de 829 mil votos.

Atuação participativa – Para convidar o parlamentar para visitar seu bairro, entre em contato pelo WhatsApp (67)99605-7481, telefones (67) 3316-1525/1526 ou pelo e-mail: professorriverton@camara.ms.gov.br. Acompanhe também a atuação do vereador pelo site: www.camara.ms.gov.br e nas redes sociais: @professorriverton.