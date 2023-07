Proposta por Neno Razuk, sessão solene nesta quinta-feira vai homenagear 50 anos da Embrapa e reconhecer trabalhos prestados em MS

Nesta quinta-feira (6) a Assembleia Legislativa será palco de sessão solene em comemoração aos 50 anos da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). O evento proposto pelo deputado estadual Neno Razuk (PL) é para ressaltar o reconhecimento pela entidade que em Mato Grosso do Sul, tem três unidades, a Agropecuária Oeste (Dourados), Gado de Corte (Campo Grande) e Pantanal (Corumbá) e um polo agroindustrial.“A Embrapa é uma das entidades mais importantes do nosso País. Uma empresa brasileira e estatal que exerce importante papel no desenvolvimento de pesquisas no setor agropecuário, que é a mola propulsora da economia do Brasil. São 50 anos de trabalho devotado para auxiliar no progresso e desenvolvimento destes setores tão importantes. Em especial no nosso Estado, com as unidades Agropecuária Oeste, em Dourados, a Gado de Corte em Campo Grande e a Pantanal em Corumbá, oferecendo projetos de excelência com pesquisa e extensão”, elogiou o parlamentar sobre as unidades existentes em nosso Estado.Para Neno, além disso, as ações para unir a economia e preservação da natureza são louváveis. “Importante frisar, o quanto a Embrapa também se preocupa com a conservação ambiental, sempre a frente de ações que vivam preservação da natureza e desenvolvimento sustentável”, ressaltou ele sobre a empresa que conta com as soluções tecnológicas desenvolvidas pela estatal, ao longo das décadas, para impulsionar o setor.Lembrando os importantes biomas que formam nosso Estado, o chefe-geral da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande pontua ainda a participação social para o desenvolvimento.

“Antes das contribuições tecnológicas que conseguimos desenvolver em prol da agropecuária sul-mato-grossense e brasileira, saliento que foi com a sociedade local, com representantes das cadeias produtivas locais que nós pesquisadores, muitos dos quais ainda muito jovens, e vindos de diferentes regiões do país, tivemos as nossas primeiras lições, as nossas primeiras aulas-práticas sobre os sistemas de produção característicos do Estado, onde ocorrem três dos nossos ricos biomas: Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica”, enfatiza Antonio Rosa, chefe-geral da Embrapa Gado de Corte.



Solenidade e reconhecimento

Para reconhecer os trabalhos prestados e contribuição ao nosso Estado, serão homenageadas com o diploma da Ordem Honorífica de Mérito Guaicurus as três Unidades da Embrapa localizadas em MS.



“Este é o nosso reconhecimento ao trabalho dedicado à ciência e à inovação, são cinco décadas de muito trabalho para todos os brasileiros”, pontuou Neno Razuk,

Única mulher, atualmente no cargo de chefia-geral na empresa em MS, Suzana Salis reforça que “as contribuições das três Unidades presentes no Estado ultrapassam as fronteiras do Mato Grosso do Sul gerando conhecimentos que contribuem para o desenvolvimento de várias cadeias do agronegócio do Brasil”.



Além disso, empregados da Empresa também receberão diplomas de Honra ao Mérito por sua contribuição à pesquisa nacional. Hoje, o quadro da instituição é formado por, aproximadamente, 7,7 mil empregados, no qual 32% são mulheres e 39% negros (autodeclaração), divididos entre pesquisadores e funcionários de apoio e suporte. Serão 20 homenageados.