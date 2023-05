Proposta quer instituir Plano Estadual de Leitura no MS

O Mato Grosso do Sul pode ganhar um Plano Estadual de Leitura, caso o Projeto de Lei apresentado nesta quinta-feira (11) seja aprovado. A proposta, apresentada pelo deputado Antonio Vaz (Republicanos), tem o intuito de assegurar a todos o acesso aos livros e à literatura.

Vaz explicou que o projeto é destinado a promover “o nível educacional, por meio da leitura, formação de sociedade leitora e produção literária, eleva seu universo cultural, sendo ferramenta indispensável no incremento educacional da sociedade”. Com isso, a proposta prevê a democratização do acesso aos livros, a valorização da leitura, a defesa e a promoção da diversidade cultural e de pensamento, assim como a promoção de integração entre bibliotecas, escolas e espaços dedicados à leitura. Veja na íntegra no Sistema Legislativo.

Na justificativa, o parlamentar ainda apresentou Pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, em que a porcentagem de declarados leitores à pesquisa caiu de 56% para 52%, com baixa de 4,6 milhões de pessoas. A proposta agora segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).