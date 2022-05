A Prefeitura de Campo Grande anuncia a prorrogação das inscrições para o edital do programa Reviva Mais Turismo II. Anteriormente encerrado no dia 13 de maio, o novo prazo vai até 14 de junho. A finalidade do Reviva Mais Turismo é financiar ações, projetos e eventos que possam atrair novos turistas a Campo Grande. Para esta segunda edição, houve um acréscimo de R$ 200 mil ao orçamento em relação ao ano passado, totalizando R$ 700 mil a serem concedidos.

O chamamento público, coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), é voltado para as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, entre todos os projetos recebidos serão selecionados sete, os quais poderão receber um apoio financeiro de até R$ 100 mil cada. Para isso, eles devem se enquadrar em um dos seguintes eixos: Ecoturismo, Evento Gastronômico, Turismo de Esporte e Aventura, Turismo Histórico-Cultural e Turismo de Negócios e Eventos.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, reforça o convite para que os profissionais do setor na cidade participem do edital. “A nossa gestão está comprometida com o desenvolvimento das atividades turísticas na Capital e a consolidação do Reviva Mais Turismo II é essencial para alcançarmos esse objetivo. Para aqueles que não conseguiram enviar um projeto a tempo, serão mais três semanas de prazo, e a expectativa é de recebermos ótimas propostas”.

Como se inscrever

Os interessados em enviar uma proposta podem conferir a documentação necessária no Edital Reviva Mais Turismo II, disponibilizado também na aba Downloads do site da Sectur junto dos arquivos anexos.

Após preenchido, os ofícios devem ser entregues dentro de um envelope selado na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada na Rua Usi Tomi, n.º 567, Bairro Carandá Bosque, CEP 79.032-425.

O horário de expediente da Sectur é de segunda a sexta-feira (exceto feriados), de 7h30 às 11h e das 13h às 17h30.