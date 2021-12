Proteção e segurança animal são temas de 52 projetos em tramitação na Câmara dos Deputados. Entre estes estão o Projeto de Lei 46/21, do deputado Celso Sabino (PSL-PA), que exige a divulgação das penalidades para maus-tratos e abandono de cães e gatos, com telefone para denúncias anônimas. Em 2020, Foi sancionada a lei originada de projeto do deputado Fred Costa (Patriota-MG). No qual aumenta as penas para os crimes de maus-tratos aos animais quando se trata de cão ou gato.

A Casa este ano aprovou o Projeto de Lei 4206/20 do deputado Fred Costa. Projeto este que proíbe tatuagem e piercing nesses animais. O texto está no Senado para análise. “A causa animal vem avançando porque as pessoas entenderam que cuidar dos bichos faz com que nos elevemos enquanto seres humanos”, explicou o deputado Delegado Antônio Furtado (PSL-RJ).