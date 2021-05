O MEC (Ministério da Educação) divulgou nesta sexta-feira (7) o resultado do processo de ocupação de bolsas remanescentes do processo seletivo do 1º semestre de 2021 do Prouni (Programa Universidade para Todos).

Segundo divulgado pela pasta, os candidatos selecionados deverão entregar, entre os dias 10 e 13 de maio, a documentação comprobatória das informações declaradas no ato da inscrição.

Esta é a primeira edição do processo de ocupação de bolsas remanescentes do Prouni em que a classificação dos candidatos se dá por ordem de melhor desempenho obtido no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), considerando qualquer uma das edições do exame ocorridas nos últimos dez anos.

Os candidatos que realizaram mais de um Enem tiveram considerada, para efeito de classificação, a edição em que obtiveram a maior média no conjunto de provas.