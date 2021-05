Em razão da pandemia na Capital, a Prefeitura de Campo Grande resolveu suspender de forma temporária a prova objetiva do concurso público para o cargo de Guarda Civil Metropolitana – 3ª Classe – do Quadro Permanente da Guarda Civil Metropolitana do Município de Campo Grande – MS.

A aplicação da prova objetiva, conforme cronograma anexo ao Edital n. 01/2020, estava programada para acontecer no dia 16/05/2021. O mesmo edital rege sobre a possibilidade da suspensão através do item 20.10 que sinaliza que “Devido a pandemia do novo Coronavírus (SarsCovid 19), as datas contidas neste edital poderão sofrer alterações conforme indicarem as normasda Organização Mundial de Saúde – OMS, as legislações impostas no Território Nacional, no Estado de Mato Grosso do Sul e no Município de Campo Grande.”

Assim que a nova data for definida, uma ampla divulgação acontecerá para que o candidato possa se preparar.

O Edital com as informações detalhadas sobre a suspensão da data pode ser conferido na edição n. 6.275 do Diogrande, do dia 20 de abril de 2021, na página 5, disponível no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/