Nesta quarta-feira (14) o céu fica nublado a encoberto com possibilidade para pancadas de chuvas em todas as regiões. Os índices de umidade do ar ficam elevados com variação entre 80% a 40%. Vento fraco a moderado em todas as regiões com possibilidade de rajadas nas regiões pantaneira, sudoeste, sul e central. Neste dia as temperaturas poderão variar entre de 20°C a 37°C no Estado, e para a Capital a mínima esperada é de 24°C e a máxima de 32°C.

Além desta quarta-feira, previsão emitida pelo Cemtec/Semagro indica que os próximos dias serão chuvosos no Estado, podendo ocorrer eventos adversos como chuvas intensas, raios, ventos fortes e granizo, sendo necessários alguns cuidados.

Não estacionar embaixo de árvores, placas de propaganda e torres de transmissão, pelo risco de queda; não subir em telhados; evitar pontos de alagamentos ou enxurradas temporárias, procurando rotas alternativas; procurar local seguro e esperar a chuva passar ou acender os faróis e dirigir devagar mantendo distância segura de outros veículos; não se abrigar embaixo de árvores, estruturas metálicas ou próximo a cercas de metal; não fique em pontos altos como morros ou topos de prédios; desligue eletroeletrônicos da tomada; após a chuva de granizo, o piso fica escorregadio, recomenda-se cuidado ao se deslocar.