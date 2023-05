Próximos jogos do Palmeiras: veja datas, horários e onde assistir

Você sabe qual é o próximo jogo do Palmeiras? O Porco vai enfrentar uma série de jogos por diferentes campeonatos ao longo de 2023. Se quiser saber a data, horário e onde assistir as partidas, continue lendo.

Datas dos próximos jogos do palmeiras

A seguir, veja as informações de cada jogo do Palmeiras de acordo com o mês que vai acontecer.

Maio

Barcelona do Equador x Palmeiras: jogo acontece no dia 03/05, às 21h30, no Monumental Banco Pichincha, pela 3ª rodada da Libertadores. Será transmitido pela TV Globo;

Goiás x Palmeiras: acontece no dia 07/05, às 18h30, no Hailé Pinheiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai passar no canal fechado Premiere;

Grêmio x Palmeiras: jogo acontece no dia 10/05, às 21h30, no Allianz Parque, pela 5ª rodada do Brasileiro. Será transmitido pelo Premiere e pela TV Globo;

Red Bull Bragantino x Palmeiras: acontece no dia 13/05, às 18h30, no Allianz Parque, pela 6ª rodada do Brasileiro. Será transmitido pelo Premiere;

Santos x Palmeiras: jogo acontece no dia 20/05, às 21h, na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Brasileiro. Vai passar tanto na Premiere como na SporTV;

Cerro Porteño x Palmeiras x : será no dia 25/05, às 21h, no General Pablo Rojas, pela 4ª rodada da Libertadores;

Atlético-MG x Palmeiras: partida acontece no dia 28/05, às 18h30, no Mineirão, pela 8ª rodada do Brasileiro.

Junho

Coritiba x Palmeiras: jogo acontece dia 04/06, às 18h30, no Allianz Parque, pela 9ª rodada do Brasileiro. Será transmitido pela SporTV e Premiere;

Barcelona-Equador x Palmeiras: vai acontecer no dia 07/06, às 21h30, no Allianz Parque, pela 5ª rodada da Libertadores. Será transmitido pela TV Globo;

São Paulo x Palmeiras: data e horário a definir, no Morumbi, pela 10ª rodada do Brasileiro;

Bahia x Palmeiras: data e horário a definir, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Brasileiro;

Botafogo x Palmeiras, data e horário a definir, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileiro;

Bolívar (BOL) x Palmeiras, no dia 29/06, às 21h, no Allianz Parque, pela 6ª rodada da Libertadores.

Julho

Athletico-PR x Palmeiras: data e horário a definir, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Brasileiro;

Flamengo x Palmeiras: data e horário a definir, no Allianz PArque, pela 14ª rodada do Brasileiro;

Internacional x Palmeiras: data e horário a definir, no Beira-Rio, pela 15ª rodada do Brasileiro;

Fortaleza x Palmeiras: data e horário a definir, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Brasileiro;

América-MG x Palmeiras, data e horário a definir, no Independência, pela 17ª rodada do Brasileiro.

Agosto

Fluminense x Palmeiras: data e horário a definir, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileiro;

Cruzeiro x Palmeiras: acontece no dia 06/08, horário a definir, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileiro;

Cuiabá x Palmeiras: partida acontece dia 13/08, horário a definir, na Arena Pantanal, pela 20ª rodada do Brasileiro;

Vasco da Gama x Palmeiras: jogo acontece no dia 20/08, horário a definir, no Allianz Parque pela 21ª rodada do Brasileiro;

Corinthians x Palmeiras: clássico acontece no dia 27/08, horário a definir, na Neo Arena Química, pela 22ª rodada do Brasileiro.

Setembro

Goiás x Palmeiras: jogo acontece no dia 03/09, horário a definir, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileiro;

Grêmio x Palmeiras: partida acontece no dia 13/09, horário a definir, na Arena do Grêmio, pela 24ª rodada do Brasileiro;

Red Bull Bragantino x Palmeiras: acontece no dia 20/09, horário a definir, na Nabi Abi Chedid, pela 25ª rodada do Brasileiro.

Outubro

Santos x Palmeiras: partida acontece no dia 01/10, horário a definir, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileiro;

Atlético-MG x Palmeiras: acontece no dia 08/10, horário a definir, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Brasileiro;

Coritiba x Palmeiras: acontece no dia 18/10, horário a definir, no Couto Pereira, pela 28ª rodada do Brasileiro;

São Paulo x Palmeiras: acontece no dia 22/10, horário a definir, no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Brasileiro;

Bahia x Palmeiras, acontece no dia 25/10, horário a definir, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileiro;

Botafogo x Palmeiras: acontece no dia 29/10, horário a definir, no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Brasileiro.

Novembro

Athletico-PR x Palmeiras: jogo acontece dia 01/11, horário a definir, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileiro;

Flamengo x Palmeiras: jogo acontece no dia 05/11, horário a definir, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileiro;

Internacional x Palmeiras: jogo acontece no dia 12/11, horário a definir, no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Brasileiro;

Fortaleza x Palmeiras: partida acontece dia 22/11, horário a definir, no Castelão, pela 35ª rodada do Brasileiro;

América-MG x Palmeiras: acontece no dia 26/11, horário a definir, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileiro;

Fluminense x Palmeiras: acontece no dia 29/11, horário a definir, no Allianz Parque, pela 37ª rodada do Brasileiro.

Dezembro

Cruzeiro x Palmeiras: jogo acontece no dia 3/12, horário a definir, no Mineirão, pela 38ª rodada do Brasileiro.

Acompanhe esses jogos e outros na categoria esportes da CNN