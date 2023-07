PRTB Nacional convoca reunião extraordinária e pede intervenção de todos os diretórios para analisar prestações de contas

Em meio a disputas internas para o controle da presidência nacional, o PRTB realizou uma reunião extraordinária da Comissão Executiva Nacional do partido em cumprimento às decisões proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes.

A reunião pautou a prestação de contas de todos os diretórios do Brasil, estaduais e municipais, e o envio de uma petição ao Tribunal Superior Eleitoral com o pedido para que Júlio Fidelix seja reconduzido à presidência do partido.

O partido, fundado por Levy Fidelix, tem uma longa briga na justiça pelo seu comando. Isso tudo porque após a morte do então presidente, sua viúva assumiu a presidência. O irmão de Levy Fidelix entrou na justiça e tomou o posto e se tornou o presidente da sigla. Ambos seguem brigando pelo comando do partido.

Quanto à questão da intervenção dos diretórios, o procedimento deve abranger todos os estados, sem exceção para que sejam reenviadas ou enviadas as prestações de contas de cada regional.

A decisão do PRTB Nacional, de analisar a conta de todos os diretórios, atinge também Mato Grosso do Sul, apesar de não haver qualquer gasto de dinheiro público ou fundo eleitoral nas campanhas do estado.

Segundo contador consultado pelo PRTB Nacional, Luiz Cláudio Silva de Azevedo, “ao verificar as documentações no sistema de divulgação de prestação de contas verificamos pendências nos últimos cinco anos e a não entrega no prazo devido da prestação de contas do exercício 2022 todos esses fatos serão verificados através de um auditoria em tempo hábil e levada a direção executiva deste partido”.

Para o Dr. João Urbano, “as prestações de contas atualmente são públicas e por processo digital, podendo ser livremente fiscalizadas por todos, inclusive pela Nacional. No caso do MS, não houve qualquer repasse de verba para campanha ou manutenção do partido no Estado, de modo que a “intervenção” em contas zeradas é, resumidamente, sem efeito prático”.

Capitão Contar, presidente regional do partido, disse que está à disposição: “Não temos nenhum problema, não utilizamos nenhum centavo de verba pública ou fundo eleitoral e isso já foi devidamente informado, tanto para o partido quanto para a Justiça Eleitoral. Mas estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e vamos apresentar tudo o que for solicitado”, afirma Capitão Contar.

A composição do diretório regional do PRTB-MS continua com os membros conforme consulta ao site da Justiça Eleitoral.