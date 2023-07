Após reunião, com o presidente regional; Senador Nelsinho Trad, o PSD de Mato Grosso do Sul definiu o nome do Deputado Estadual Pedrossian Neto para assumir o diretório municipal da legenda em Campo Grande. “Essa escolha foi respaldada por todos os vereadores do PSD que se fizeram presentes e pelo ex-prefeito Marquinhos Trad”.