PSD formaliza apoio a pré-candidatura de Beto Pereira para Prefeito da Capital, durante uma convenção realizada na noite de terça-feira (30) na Câmara Municipal de Campo Grande. A decisão sinaliza uma aliança estratégica que visa fortalecer a campanha do candidato e otimizar as chances de sucesso nas eleições municipais.

O PSD além de endossar a pré-canditadura de Beto Pereira apresentou sua chapa para a Câmara Municipal, composta por 30 candidatos, incluindo 20 homens e 10 mulheres. Esta formação supera a exigência legal de 30% de candidatos de cada gênero, refletindo o compromisso do partido com a representatividade feminina.

Participaram do evento figuras proeminentes do partido, como o vice-governador José Carlos Barbosa, conhecido como “Barbosinha”, o deputado estadual Pedrossian Neto, e o ex-prefeito e atual senador Nelsinho Trad. Trad destacou a importância da aliança com o PSDB, apontando a necessidade de enfrentar desafios históricos de Campo Grande, como a proliferação de favelas e questões relacionadas à infraestrutura urbana.