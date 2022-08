O PSD oficializou, nesta quinta-feira (11), o registro de candidatura de Marquinhos Trad ao Governo de Mato Grosso do Sul, com Viviane Orro de vice. Além do PSD, a Coligação Muda MS conta com o apoio do PTB, PSC, AGIR e PATRIOTA.

Com o registro de candidatura, foi oficializado o Programa de Governo de Marquinhos e Viviane. “Não somos candidatos de nós mesmos. Somos candidatos de um sonho de justiça, de um projeto de estado no qual gente é prioridade e que pretende espalhar a prosperidade e não a pobreza. Queremos ampliar o apoio e a proteção e não o peso dos impostos, as oportunidades de crescimento em lugar da estagnação que ora experimentamos, para todas as pessoas em todos os cantos do nosso Estado”, destaca o candidato do PSD ao Governo.

A proposta de Marquinhos é dividir Mato Grosso do Sul em nove regiões para promover de forma eficiente mais desenvolvimento e qualidade de vida às pessoas. As regiões foram definidas a partir da divisão geográfica tradicional, adaptada em áreas de influência e de dependência que existem entre os municípios polos e aqueles que estão sob sua influência socioeconômica.

“Vamos trabalhar com estratégias, focadas na qualidade de vida dos cidadãos, desenvolvimento sustentável, transparência e integridade na gestão, com uma equipe experiente e preparada para enfrentar os desafios da administração pública”, completou Marquinhos.

PERFIL DOS CANDIDATOS

Marquinhos Trad é natural de Campo Grande, terceiro filho, de um total de cinco, do ex-deputado federal Nelson Trad e da professora Therezinha Mandetta Trad. Casado com Tatiana Trad, pai de quatro filhas e avô de duas meninas. Advogado, já foi presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado, secretário municipal de Assuntos Fundiários, vereador e três vezes deputado estadual. Foi eleito prefeito em 2016 e reeleito, no primeiro turno, em 2020.

Viviane Nogueira Orro é médica nefrologista e intensivista, casada com o deputado estadual Felipe Orro e mãe de dois filhos. Nascida e criada em Aquidauana, é filha do empresário Odilon Nogueira e Suely Nogueira. Formou-se em Medicina no ano 2000 quando cursou faculdade em São Paulo, fez residência médica em nefrologia e especialização em terapia intensiva no Hospital da Beneficência Portuguesa, além de especialização em transplante de pâncreas e rins no Hospital Israelita Albert Einstein.