PSDB dá ultimato em deputados e fará intervenção se não chegarem a consenso

A cúpula do PSDB já mandou o recado para deputados tucanos em Dourados. O partido não aceitará o enfrentamento de lideranças e já avisou que se não se entenderem o diretório nacional vai tomar decisões para preservar a sigla no Município.

O partido decide agora, em agosto, o novo diretório municipal, mas até o momento não chegaram a um consenso. O deputado estadual Zé Teixeira anunciou que disputará a presidência, mas não tem o apoio do deputado federal Geraldo Resende, que é contra pré-candidatos na presidência.

Zé Teixeira, Geraldo Resende e Lia Nogueira disputam a preferência do partido para candidatura em Dourados. Por isso, Geraldo entende que não poderia chegar à presidência. Zé Teixeira ignorou a sugestão e falou que vai para o enfrentamento, que não acontecerá.

O diretório estadual avisou Lia Nogueira e Zé Teixeira que a ideia inicial é que o diretório municipal permaneça, com a escolha de um nome de consenso. Entretanto, caso não cheguem a este entendimento, uma provisória será montada sob liderança da direção estadual. “Onde não chegar ao consenso, puxaremos para o nosso colo”, avisou o diretório estadual.

A cúpula tucana não quer o enfrentamento entre as lideranças porque já pensa na eleição. O grupo não conseguiu eleger prefeito em Dourados mesmo com o governo do Estado e agora pretende lançar candidato contra Allan Guedes.

O trio de deputados do partido concorre, mas podem perder a vaga para Marçal Filho, que está a um passo de voltar para o partido. Líder nas pesquisas internas do PSDB, ele já recebeu aval para o retorno e tem como impedimento o deputado Geraldo Resende, que defende candidatura do trio que já está no partido.

A eleição do diretório é o primeiro nó a ser desatado em Dourados, com previsão de muita confusão, já que o trio pretende disputar. A decisão, que já era difícil, fica ainda mais complicada com a chegada de Marçal.

