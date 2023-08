PSDB escolhe pré-candidato para presidência do partido e quer eleger sete vereadores na Capital

Reunião da diretoria executiva do PSDB em Campo Grande definiu que o deputado federal Beto Pereira, que é pré-candidato do partido à prefeitura da Capital, assumirá o diretório municipal do partido no dia 16 de setembro, quando acontecerá a convenção.

Cada deputado estadual e federal com domicílio eleitoral em Campo Grande ainda terá direito a indicar um integrante da executiva. O partido também definiu que Beto Pereira será o candidato e planeja eleger de seis a sete vereadores.

Atualmente, o PSDB conta com três representantes na Câmara (Professor Juari, Claudinho Serra e Ademir Santana), mas deve ser o partido com o maior número de vereadores após a janela partidária. A expectativa é que chegue a oito com os novos filiados.

São cotados para mudarem para o PSDB os vereadores Willian Maksoud (PTB), Silvio Pitu (PSD), Zé da Farmácia (Podemos) e Pappy (Solidariedade). Outros, como o vereador Valdir Gomes (PSD), ainda avaliam o destino.

O PSDB deve ter uma das chapas mais fortes na disputa por uma vaga na Câmara com a chegada dos vereadores. Além disso, reforça a chapa com outros candidatos considerados fortes. É o caso de Flávio Moura, filho do ex-deputado estadual Cabo Almi, que teve votação expressiva na eleição para deputado federal, chegando a 26.683 votos.

