PSDB fecha oposição a Alan Guedes e pesquisa definirá candidato em Dourados

O PSDB já tem uma certeza em Dourados: terá candidatura de oposição ao atual prefeito, Alan Guedes (PP). Agora, o partido realiza pesquisa para definir quem será o escolhido para a disputa. A decisão foi tomada em reunião do diretório estadual na segunda-feira e comunicada a lideranças do partido em Dourados ontem.

O PSDB tem como interessados na disputa os deputados estaduais Lia Nogueira e Zé Teixeira, e o deputado federal Geraldo Resende (PSDB). Todavia, o partido também trabalha com a possibilidade de filiação do ex-deputado estadual Marçal Filho (PP).

O grupo liderado por Reinaldo Azambuja (PSDB) não teve sucesso nas duas últimas eleições em Dourados. Acumulam uma derrota para Délia Razuk, quando lançaram Geraldo Resende, e outra para o atual prefeito, Alan Guedes (PP), quando apoiaram o agora vice-governador, Barbosinha. Agora, quer tomar cuidado para não perder novamente, mesmo com o governo na mão.

O partido também definiu que terá um diretório provisório no Município, sem anunciar quem será o presidente. Zé Teixeira já anunciou que pretende disputar o diretório, mas Geraldo Resende não aceita que ele concorra, já que está na disputa para ser o candidato do partido.

Geraldo Resende também tem restrições a Marçal no PSDB e quer ver as pesquisas. “Pesquisa é balizador. Quero ver pesquisa qualitativa. Ela é importante. Ninguém dizia que Riedel ia ganhar, saindo com 2%. Já tivemos eleições históricas. Quem dizia que Bernal iria ganhar. Qualitativa sim mostra quem a população acredita mais. Marçal está direto no rádio fazendo campanha todo dia. Em rádio que detém alto grau de audiência em Dourados. Logicamente que na pesquisa é o primeiro nome que a população aponta. Mas a legislação obriga sair antes. Tem histórico que não se consuma nas urnas após o processo eleitoral”, opinou Geraldo.

