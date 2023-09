PSDB filia mais dois prefeitos e chega a 49 no próximo sábado

O PSDB ficará, oficialmente, a um prefeito de bater a meta de 50 comandantes de municípios em Mato Grosso do Sul. No próximo sábado, o partido passa de 47 para 49 prefeitos, com filiação do prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli (PP), e de Bonito, Josmail Rodrigues (PSB).

Os tucanos devem chegar a 51 prefeitos em breve, visto que já estão confirmados, faltando apenas definir a data de filiação dos prefeitos de Antônio João, Marcio Pé (sem partido), e Thalles Tomazelli (PP), de Itaquiraí.

O partido, comandado por Reinaldo Azambuja e Sérgio de Paula, saiu da marca de 37 prefeitos eleitos em 2020 para os atuais 47. A investida tucana começou com os comandantes de Miranda, Fábio Florença, então PDT; de Tacuru, Rogério Torquetti, ex-Patriota; e de Iguatemi, Lídio Ledesma, eleito pelo PP.

Com as novas filiações o PSDB ampliará a vantagem sobre o PP, hoje segundo colocado, com 19 prefeitos. O partido comandado por Tereza Cristina ficará com 18 nos próximos dias, quando perder o prefeito de Itaquiraí.

