De olho nas eleições de 2024, o PSDB filiou o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (ex-União Brasil), em ato com a presença do presidente estadual da sigla Reinaldo Azambuja e outras lideranças. Com Juliano Ferro, a sigla chega a 45 prefeituras de 79 em Mato Grosso do Su

Proporcionalmente, o PSDB-MS é o partido com mais hegemonia no país, com Eduardo Riedel como governador, três deputados federais, seis deputados estaduais, 45 prefeitos, 15 vice-prefeitos e 243 vereadores.