PSDB fortalece presença em Campo Grande com posse de vereador

Posse de Claudinho Serra na Câmara Municipal marca presença de tucanos na Capital

A posse de Claudinho Serra na Câmara Municipal de Campo Grande marca o fortalecimento da sigla na Capital e traz a expansão tucana que marca os municípios de MS.

O PSDB, que tem como lideranças o governador Eduardo Riedel e o presidente estadual do partido, o ex-governador Reinaldo Azambuja, consolidou ainda mais sua posição na Câmara Municipal de Campo Grande com a recente posse do vereador Claudinho Serra.

Serra assumiu oficialmente seu cargo como vereador em Campo Grande, trazendo consigo uma vasta experiência e um forte compromisso em servir à cidade e aos seus moradores. Ele passou por todas as bases dentro do partido, indo da militância à coordenação de campanhas, além de ocupar cargos importantes como a diretoria da Funesp (Fundação Municipal de Esporte) e a Secretaria de Fazenda e Gestão de Sidrolândia.

O governador Eduardo Riedel ganha mais um aliado na Capital e o PSDB, na figura do presidente Reinaldo Azambuja, terá mais representação no trabalho de base, destaca Serra.

Reinaldo Azambuja, presidente do PSDB, também expressou sua satisfação com a posse de Claudinho Serra, destacando o impacto positivo que isso terá na representação do partido dentro da Câmara Municipal. “A presença de Claudinho Serra contribuirá significativamente para o avanço da agenda do PSDB e o cumprimento de seu compromisso com os cidadãos de Campo Grande”, aponta.

Com a extensa trajetória política de Claudinho Serra, incluindo seus cargos anteriores como secretário municipal e sua participação na coordenação das campanhas do partido, sua entrada na Câmara Municipal representa um reforço significativo da influência e da força do PSDB.

O PSDB há muito tempo se dedica a promover o progresso e o desenvolvimento em Campo Grande, e com a posse de Claudinho Serra, sua presença na Câmara Municipal é ainda mais fortalecida. O compromisso do partido com uma boa governança e sua capacidade de atrair indivíduos talentosos e dedicados evidenciam sua posição como uma força política líder na região.

“Ao assumir seu assento na Câmara Municipal, Claudinho Serra certamente contribuirá de maneira valiosa para o processo legislativo, defendendo a visão do PSDB e trabalhando em prol do aprimoramento de Campo Grande”, destaca Azambuja.

Com o governador Eduardo Riedel e o presidente Reinaldo Azambuja fornecendo orientação e apoio, a influência do PSDB na Câmara Municipal está prestes a se tornar ainda mais forte, beneficiando em última instância os moradores de Campo Grande e garantindo um futuro próspero para a cidade.

Proporcionalmente, o PSDB de Mato Grosso do Sul é o maior no país, com Eduardo Riedel como governador, três deputados federais, seis deputados estaduais, 15 vice-prefeitos e 244 vereadores. Recentemente, com a filiação dos prefeitos de Miranda, Tacuru e Iguatemi, atingiu o número de 40 prefeituras, mais da metade dos municípios de MS, com tucanos na gestão.