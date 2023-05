PSDB Nacional anuncia que irá votar contra PL das Fake News; Bancada de MS sinaliza que pode votar a favor do projeto

O PSDB Nacional anunciou que irá votar contra o PL das Fake News, conhecido como PL da Censura.

“Nós queremos que a população brasileira tenha total liberdade de expressão, e, no projeto, com agência reguladora ou sem, esse controle passará pelo poder Executivo. Hoje, do presidente Lula. Amanhã, de outro presidente. E nós não queremos que nenhum presidente tenha o controle da liberdade de expressão da população”, disse Adolfo Viana, líder do PSDB na Câmara.

Na contramão da indicação do líder do partido, a bancada de deputados do PSDB-MS, sinalizou que que pode votar a favor do projeto.

Em artigo publicado no Correio do Estado, o parlamentar defendeu que “As redes sociais precisam passar pela mesma revolução que o agronegócio passou”.

No artigo, Geraldo criticou as ‘Big Techs’, segundo o parlamentar ‘um pequeno grupo de empresas monopoliza o mercado e não se submetem a nenhum tipo de arcabouço legal para seu modelo de negócio’.

Para Geraldo Resende, enquanto alguns bradam inocentemente na defesa de suas liberdades de expressão, criminosos fazem apologia ao nazismo, defendem ataques em escolas e fazem discursos anti-vacina sem responsabilização

No grupo de whatsApp Eleições MS, o deputado federal Beto Pereira sinalizou que pode votar pela aprovação do projeto.

“Todos nós temos direitos e deveres. Não é possível que as plataformas não tenham regras a serem cumpridas! Assim aprovar um regramento é necessário!”, disse Beto Pereira.

O deputado federal Dagoberto Nogueira, que votou pela urgência do projeto junto com a bancada petista de MS e com o deputado Geraldo Resende, não se manifestou até o fechamento da matéria.