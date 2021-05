PSDB protocolou ação no STF (Supremo Tribunal Federal) para que Jair Bolsonaro (Sem Partido) use máscara e respeite isolamento. No documento protocolado na última sexta-feira (21) ao STF o PSDB disse que pretende buscar “os danos gerados à credibilidade das políticas do Ministério da Saúde pela conduta do presidente, com a restauração da proteção da saúde e a coesão nacional no combate à covid-19″. Segundo o partido, as ações e omissões de Bolsonaro infringem diferentes princípios fundamentais da República: vida, saúde, impessoalidade e moralidade administrativas”. De acordo o PSDB, quando o presidente resiste publicamente fazer uso da máscara facial durante eventos institucionais de governo, como inauguração de obras públicas, ele abusa do Poder e acaba por interferir na Administração Pública, tornando-a ineficiente.

Por fim a legenda afirma que Bolsonaro “em flagrante desvio de finalidade nos atos e ações de governo, viola o Direito fundamental à vida e à saúde, na medida em que, de modo contumaz, desrespeita todas as medidas e orientações emanadas pela Administração Pública Federal (Ministério da Saúde e Anvisa, dentre outras) e expressamente incentiva a população brasileira a não as obedecer”.