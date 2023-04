Psicóloga é morta a tiros dentro do próprio carro

A psicóloga Andreia Ferreira Gonçalves, de 52 anos foi morta a tiros após uma tentativa de assalto na rua Anjo Custódio, na Vila Formosa em São Paulo. Andreia estava em seu carro, um Volkswagen T-Cross cinza, avaliado em até R$160 mil. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Andreia mexia no celular quando dois criminosos da porta do passageiro e disparou contra psicóloga na região do tronco. A dupla fugiu em seguida num veículo prata. Os Bombeiros foram acionados e encaminharam a mulher para o Hospital Municipal do Tatuapé, mas ela não resistiu. O corpo de Andreia foi encaminhado ao IML Leste onde aguarda pela realização dos exames necroscópicos na manhã desta sexta-feira (28).

A Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese, mas a principal linha de investigação indica que o crime se trata de um latrocínio.