O Psicólogo Jorge Zacarias de 63 anos foi preso acusado de estuprar pacientes durante consultas. Os crimes ocorreram em Dourados e Fátima do Sul. A vítima que o denunciou tem 15 anos. Ele também é pastor e foi detido em sua casa no Jardim Maracanã em Dourados. As investigações coordenadas pela Delegada Gabriela Vanoni de Fátima do Sul onde uma adolescente de 15 anos foi estuprada e o caso denunciado no dia 26 de agosto, dando início aos procedimentos investigatórios. Gabriela encorajou os pacientes que sofreram abusos sexuais durante tratamento com o psicólogo a procurarem a delegacia da mulher para registrar a denúncia. Ele está preso na 1ª Delegacia de Fátima do Sul e as investigações prosseguem.