A psicopedagoga Bianca Gavioli trabalha a psicopedagogia com os alunos do Centro Educacional Alceu Viana. Bianca redige nesta matéria algumas respostas referentes a esta importante área dentro do ambiente escolar, além de dicas para os pais nesta quarentena.

A psicopedagogia é a ciência que estuda as dificuldades de leitura e escrita do aluno.

Ela interfere nessa defasagem, tentando ajustar essas dificuldades da melhor maneira possível.

E como trabalhar a psicopedagogia em casa como nossos filhos quando estamos vivendo? Jogos lógicos e que exige concentração são fundamentais: jogo da memória, dominó, construir palavras (tabuleiro), stop, força, quebra cabeça, atividades de caça palavra e palavra cruzada.

Cada qual, de acordo com a idade da criança e as exigências, de acordo com suas dificuldades, respeitando o limite de cada um. Procurar sempre fazer leitura em grupo, o retorno é sempre garantido, pois a criança vive em constante disputa. Um momento ótimo para a família se unir, participar e estimular sempre com elogios e palmas, independentemente da idade. São de extrema importância os elogios.

Lembrando que podemos efetuar a leitura de várias formas. Através de imagem, construção de texto, entre outras e que se torna divertido, saindo da rotina de uma leitura habitual. O segredo da psicopedagogia é justamente esse aprender brincando, respeitando limites, intervindo quando necessário, para a aprendizagem se tornar prazerosa.