PT aciona Google por associar Lula à corrupção

O Partido dos Trabalhadores (PT) enviou no domingo 7 uma notificação extrajudicial ao Google por causa da associação do nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à corrupção. A legenda afirma que a big tech está valendo-se do seu poder econômico para “manipular a opinião pública”.

A manifestação ocorre depois que internautas identificaram que o Google sugere o tema “corrupção” nas pesquisas relacionadas a Lula junto à palavra “coroação”. “Você quis dizer Lula corrupção?”. Na sexta-feira 5, Lula viajou à Inglaterra para participar da cerimônia de coroação do rei Charles III.

Ao correlacionar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro ao mesmo termo, a plataforma fazia uma sugestão diferente: “Você quis dizer Bolsonaro coração?”.

De acordo com o ofício assinado pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, a sigla pede explicações pela “associação ilógica” e alega que o buscador agiu sem transparência. O partido afirma que a associação configura “abuso de poder econômico e violação do direito de livre consciência dos cidadãos brasileiros”.

“A notificada está valendo-se do seu poder econômico e quase monopólio virtual para manipular a opinião pública em favor dos seus interesses privados, violando o art. 5º, inciso VI, da Constituição Federal”, argumentou o PT.