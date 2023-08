PT convoca deputados, vereadores e lideranças para discutir eleição na Capital

O Partido dos Trabalhadores realizará, na próxima segunda-feira (4) uma reunião para analisar o quadro político e eleitoral em Campo Grande para a composição a formação da chapa majoritária e proporcional.

O convite, individual e intransferível, segundo o presidente do partido, Agamenon Rodrigues, foi direcionado aos deputados federais Camila Jara e Vander Loubet, estaduais, Gleice Jane, Pedro Kemp e Zeca do PT, vereadores da Capital, Luiza Ribeiro e Ayrton do PT.

Também foram chamadas para o encontro as pré-candidatas Gisele Marques e as professoras Bartolina e Eugênia, bem como o presidente estadual do partido, Wladimir Ferreira. “É muito importante a presença de todas e de todos. favor colocar na sua agenda”, reforçou o presidente Agamenon Rodrigues.

O PT tem quatro mulheres como pré-candidatas e espera definir em plenária, no dia 23 de setembro, na Câmara de Campo Grande, a escolhida para o posto de candidata. Zeca do PT também estava na lista, mas desistiu.

Com a saída de Zeca, figuram como mais cotadas a deputada federal Camila Jara e a candidata do PT ao Governo do Estado na eleição do ano passado, Giselle Marques. Camila se apresentou recentemente como pré-candidata e recebeu a missão de convencer as demais a desistirem, mas até o momento não conversou com ninguém.

