PT define candidatura de uma mulher na prefeitura de Três Lagoas e continua dividido na Capital

O Partido dos Trabalhadores (PT) terá candidatura própria no Município de Três Lagoas, terceiro maior do Estado. A escolhida é a policial penal Grazi Soares. O nome foi definido em plenária do partido no fim de semana, com a presença do diretório estadual.

Grazi Soares foi candidata pelo partido na eleição do ano passado, quando conquistou 5.177 votos na briga por uma das oito vagas para Câmara Federal. Escolhida, ela defendeu uma agenda democrática e popular.

“Eu sinto que é uma responsabilidade muito grande, porque teremos a chance de desenvolver um projeto que vai contrapor um modelo tradicional de gestão, pois os projetos aqui são uma continuidade do que sempre foi entregue e nós pretendemos apresentar um projeto diferente, democrático e popular, que ouça as bases, os sindicatos, os conselhos, a comunidade, as forças vivas da sociedade”, declarou a pré-candidata.

Capital

O PT continua dividido na Capital. A única coisa que é certeza é que o partido também terá uma mulher na disputa, que hoje tem os nomes da deputada federal Camila Jara, advogada Giselle Marques e professoras Bartô Catanante e Eugênia Portela.

Camila figura como preferida das lideranças e já recebeu apoio de Vander Loubet, Zeca do PT e Pedro Kemp. Entretanto, ainda não conseguiu convencer as concorrentes a desistirem, embora já tenha conversado com Bartô e Eugênia.

Giselle é a mais decidida a ir para a disputa e não descarta levar a discussão para a plenária no próximo sábado, na Câmara da Capital. O PT tenta um acordo para que não seja preciso levar para votação.

“Para nós, o importante seria se houvesse este diálogo. Está tendo, mas não se resolve e a data está expirando. Temos até o dia 20 para definir o critério de escolha. Já demos toda oportunidade para as pré-candidatas oferecerem um consenso, mas infelizmente até agora não conseguem construir um acordo, conversa, proposta. Mais de um mês permitindo este diálogo, que infelizmente, parece não acontecer. Então, caberá ao partido definir”, ressaltou o presidente do partido na Capital, Agamenon Rodrigues.

