PT falou em Rose Modesto, mas decidiu apostar em candidatura própria na Capital

Reunião do Partido dos Trabalhadores (PT) para definição do pré-candidato em Campo Grande foi marcada por diversas opiniões sobre o futuro do partido. Entre as diversas sugestões, a possibilidade de uma aliança com a superintende de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Rose Modesto.

A aliança com Rose já foi defendida pelo deputado estadual Zeca do PT e outras lideranças do partido e voltou a roda nesta segunda. Entretanto, o PT decidiu que, pelo menos por enquanto, lançará candidatura própria nos 15 maiores municípios de Mato Grosso do Sul.

“O PT tirou ontem que na segunda-feira fará uma reunião com as quatro pré-candidatas. Falei com o Zeca e Pedro Kemp e também estarão presentes. Vamos tentar unificar um nome. Caminha para construir unidade em torno da Camila como nossa pré-candidata”, declarou o deputado federal Vander Loubet.

Vander explica que o PT criou um Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) para construir as candidaturas no interior. Este grupo tem entre os integrantes Vander, João Grandão (Dourados), Paulinho (Ponta Porã), Pedro Kemp (Campo Grande), entre outros.

“Onde os candidatos se viabilizarem, teremos nomes. Onde não tiver força, vai compor. Agora, nas 15 maiores, faremos um esforço concentrado do partido, junto com grupo de trabalho eleitoral de assessoramento aos diretórios. Há um consenso para fortalecer candidaturas do PT para ter força suficiente para trazer os outros partidos para nos apoiar”, complementou Vander.

O vereador Ayrton Araújo também enxerga o nome de Camila Jara como o mais forte para o partido na Capital, depois que Kemp e Zeca desistiram. Entretanto, entende que a deputada precisa “estar de corpo presente” em campo Grande para trabalhar a candidatura. “Temos que montar uma candidatura para chegar ao segundo turno. Temos toda possibilidade de chegar”, avaliou.

Sem Zeca e Kemp, o PT tem como pré-candidatas a advogada Gisele Marques, a deputada federal Camila Jara e professoras Bartô Cavalcante e Eugenia Portella.

