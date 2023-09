PT inclui Zeca e Kemp em lista e tem seis pré-candidatos na Capital

Reunião do diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) na manhã desta segunda-feira, em Campo Grande, incluiu os deputados estaduais Pedro Kemp e Zeca do PT na lista de pré-candidatos do partido para Prefeitura de Campo Grande.

Os deputados juntam-se às pré-candidatas Gisele Marques, Camila Jara e professoras Bartô Cavalcante e Eugenia Portella. O partido quer definir o candidato ou candidata na plenária marcada para dia 23 de setembro.

Sem um consenso, por enquanto, caberá ao presidente do diretório, Agamenon Rodrigues, conversar com todos os pré-candidatos para chegar a um nome.

“A ideia é construirmos juntos o melhor projeto para Campo Grande, com o melhor nome para representá-lo. Por isso entendemos na reunião de hoje que além das quatro mulheres hoje pré-candidatas, o nome dos dois deputados estaduais também devam ser considerados”, explicou Giselle Marques.

