PT oficializa pré-candidatura de Camila Jara na Capital

A deputada federal Camila Jara (PT) foi escolhida como pré-candidata do partido para Prefeitura de Campo Grande. O nome dela foi escolhido em plenário do partido neste sábado, na Capital.

.A plenária deste sábado, na Câmara Municipal, começou com uma reunião, a portas fechadas, entre as três concorrentes; Bartô Catanante, Camila Jara e Gisele Marques.

Ao final da reunião, as quatro sentaram lado a lado na mesa e coube a Giselle, concorrente que mais brigava pelo posto, anunciar que aceitaram a deputada federal como candidata.

O PT chegou a ter seis nomes cotados, mas os deputados Zeca do PT e Pedro Kemp foram os primeiros a anunciarem a desistência. Nesta semana, foi a vez da professora Eugênia Portela anunciar que retirou o nome para apoiar a professora Bartô.

Camila Jara recebeu o apoio das principais lideranças do partido, incluindo Vander Loubet, Zeca e Kemp. O Diretório Municipal do partido, inclusive, chegou a divulgar uma nota afirmando que Camila seria a indicação do partido para eleição na Capital.

