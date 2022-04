A advogada Gisele Marques é oficializada pré-candidata do PT ao governo de MS durante uma coletiva na terça-feira (12) na sede estadual do partido. O presidente do PT em Mato Grosso do Sul, Vladimir Ferreira confirmou a escola da petista Giselle Marques para concorrer a pré-candidatura ao Governo do Estado. A advogada Giselle Marques é a primeira mulher a disputar uma vaga ao Governo de MS pelo PT. Gisele em 2021 disputou a presidência da OAB/MS, mas não foi eleita. Estou “preparada para esse novo desafio” ressaltou.

O deputado estadual Amarildo Cruz acredita que o partido vai apresentar uma das seis candidaturas, podendo chegar ao segundo turno nas eleições.

O deputado federal, Vander Loubet ressaltou que uma das metas é dobrar o número de parlamentares a deputados estaduais e federais. Já o deputado Pedro Kemp disse que o partido precisa disputar e vencer as eleições para implantar o projeto do PT.

Durante a coletiva o partido lançou o nome do advogado de Dourados, Tiago Botelho como pré-candidato ao senado.