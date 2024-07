PT questiona no STF privatização da Sabesp. Partido dos Trabalhadores contesta, entre outros pontos, valor fixado para a venda de ações.

O partido alega que a Lei Estadual 17.853/2023 e diversos atos do Conselho de Administração da Sabesp e do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização, que serviram de base para o avanço do processo de privatização violam princípios como o da competitividade e da economicidade.

“Ao não divulgar o valor mínimo e aceitar o preço ofertado afirmando como superior a esse mínimo, o governo estadual favoreceu inequivocamente o único competidor na disputa para ser acionista de referência e comandar a gestão da Sabesp”.