PT responde Zeca com confirmação de Tiago Botelho em Dourados

O Partido dos Trabalhadores (PT) realizou uma plenária neste fim de semana para falar sobre o os rumos do partido na eleição do próximo ano em Dourados, segunda maior cidade do Estado, que já foi administrada pela sigla, com Laerte Tetila.

O encontro acontece na semana que o deputado estadual Zeca do PT, um dos líderes do partido em Mato Grosso do Sul, sugeriu uma dobradinha do PT com o PSDB, tendo a deputada Lia Nogueira (PSDB) como prefeita e Tiago Botelho (PT) como vice.

O conselho de Zeca foi ignorado pelo PT de Dourados, que mantém a candidatura de Tiago Botelho, surpresa nas urnas na eleição do ano passado, quando concorreu ao Senado Federal, terminando em terceiro lugar, com 13,07% dos votos.

“Hoje foi um importante dia para o PT de Dourados, pois realizamos nossa plenária municipal para construir a eleição municipal de 2024. Reforcei para nossa militância que estou à disposição do partido para ajudar a tirar o Município do buraco”, postou Tiago na rede social.

O agora Superintendente de Patrimônio da União, no governo de Luís Inácio Lula da Silva (PT), falou da importância da candidatura para o PT, que ainda pretende ampliar o número de vereadores no Município, onde hoje tem apenas um representante.

“Precisamos e vamos eleger quatro vereadores/vereadoras e um prefeito do PT. Dourados voltará a ser a cidade bonita que já foi, administrada pelo PT, com o ex-prefeito Laerte Tetila. O presidente Lula já tem um pré-candidato a prefeito em Dourados”, concluiu Botelho.

Relacionado