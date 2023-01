O Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (13) traz as publicações das convocações para os procedimentos de validação, entrega de documentos de comprovação e entrevistas dos candidatos autodeclarados negros e índios, que foram aprovados nas Provas Escrita Objetiva dos Concursos Públicos para o ingresso nos Cursos de Formação de Soldados e de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

As publicações referentes aos Editais n° 12/2023 SAD/SEJUSP/PMMS/CFSD/2022, n° 13/2023 SAD/SEJUSP/PMMS/CF0/2022, n° 13/2023 SAD/SEJUSP/CBMMS/CF0/2022 e n° 12/2023 SAD/SEJUSP/CBMMS/CFSD/2022 contém a relação nominal de todos os candidatos inscritos nessas condições em cada certame, em ordem alfabética, acompanhado das respectivas datas e horários de apresentação, a ser realizada no Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima (CEPEF), localizado na Rua Antônio da Silva Vendas, 115 – Jardim Bela Vista, Campo Grande.

Os candidatos convocados deverão comparecer com 30 minutos de antecedência do horário determinado, munidos dos originais dos documentos oficiais e com foto apresentados no ato da inscrição no certame, além de caneta esferográfica azul ou preta.

Informações completas sobre a convocação de comprovação dos candidatos autodeclarados negros e índios está disponível no do DOE n. 11.046 – disponíveis em https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe.