As secretarias de Administração e Desburocratização (SAD) e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) publicaram na edição de hoje (28.12) do Diário Oficial do Estado, editais referentes ao concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para a função de Delegado de Polícia Civil. Entre as publicações está a convocação para a prova escrita discursiva para o cargo. No total, 150 candidatos estão habilitados para a fase II do certame.

Seguindo o cronograma, está a convocação dos candidatos habilitados para a fase II – Delegado de Polícia, de caráter eliminatório e classificatório. O exame terá duração de 5 horas e será realizado em Campo Grande, no Complexo Multiuso (em frente ao Teatro Glauce Rocha), na Cidade Universitária, localizado na Avenida Costa e Silva, no dia 9 de janeiro de 2022. A abertura dos portões será às 7 horas e o fechamento às 8 horas, impreterivelmente, observando-se o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Entre os atos, estão os extratos com os resultados dos recursos interpostos relativos à entrevista de verificação e avaliação presencial dos candidatos que se autodeclararam negros e/ou pessoas com deficiência no ato da inscrição no concurso público.

O candidato poderá acessar os respectivos pareceres individuais no site https://concurso.fapec.org, acessando a respectiva Área do Candidato, a partir das 10 horas do dia 30 de dezembro de 2021, de acordo com o horário oficial de Mato Grosso do Sul.

Outro edital, traz as relações dos candidatos não habilitados e os habilitados a prosseguirem nas demais fases do certame, incluindo os candidatos participantes dos programas de reservas de vagas.

Todos editais sobre o certame publicados hoje com as informações sobre os resultados, recursos interpostos, classificação e convocação, entre outras informações, poderão ser acessadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) nº 10.718, páginas 74 a 93.