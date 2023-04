Publicado em Diário Oficial do Estado o Plano Estratégico da PMMS 2023-2026

Campo Grande (MS) – Foi publicado hoje (05/04/2023) no Diário Oficial do Estado o Plano Estratégico 2023-2026 da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, assinando o termo do Plano Estratégico da PMMS 2023-2026

O Plano Estratégico da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi criado para atender à necessidade de desburocratizar, aperfeiçoar a governança e tornar a prestação de serviços mais eficiente. Estabelecendo dimensões, objetivos e iniciativas que serão avaliados, direcionados e monitorados.

O horizonte traçado visa agregar valor de segurança pública às políticas governamentais auxiliando o Estado a desenvolver uma sociedade integrada e justa, com uma economia competitiva, moderna e sustentável com qualidade de vida para a população.

Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes e Diretor de Planejamento Estratégico da PMMS,

Coronel PM André Henrique de Deus Macedo.

A equipe responsável pela elaboração do plano contou com profissionais capacitados que se valeram de estudos realizados por mestres da economia e administração moderna como Peter Drucker, William Edwards Deming, Luis Carlos Bresser-Pereira e Fausto Mato Grosso.

Agora temos uma linha mestra a seguir, um norte a buscar e um caminho a trilhar. O Plano Estratégico da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul é sem dúvida um divisor de águas na qualificação da gestão estratégica em segurança pública em nosso Estado.

O lançamento oficial ocorreu no dia 27/03/2023 no Quartel do Comando Geral da PMMS.

“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo” – Peter Drucker