Puccinelli, Contar e Rose têm 60% na intenção de votos em cenário com todos os players disponíveis, segundo Innova Pesquisa

Pesquisas de intenção de votos começam a aumentar as expectativas sobre os futuros candidatos à prefeitura de Campo Grande e revelam que a preferência do público pode não estar alinhada com os planos de alguns partidos.

O PSDB, por exemplo, deve apostar no deputado federal Beto Pereira que nos resultados da Innova Pesquisa aparece entre os lanternas nas intenções de votos, sem nem mesmo passar de um dígito nos cenários estimulados: apenas 3,7% no primeiro cenário e 3,8% no segundo.

Por outro lado, o levantamento divulgado nesta quinta-feira (27) revelou empate técnico na liderança, entre André Puccinelli (MDB), Capitão Contar (PRTB) e Rose Modesto (União Brasil).

Na primeira simulação estimulada André Puccinelli aparece com 20,8%, seguido por Capitão Contar com 18,1% e Rose Modesto com 15,1%. Em um segundo cenário, a liderança voltou a se repetir, sendo André com 22,6%, Capitão Contar com 21,8% e Rose com 17,1%. Juntos, os três alcançaram 61,5% da intenção de votos.

Caso esse cenário se concretize, teríamos uma nova oportunidade de ver os três competindo, já que na eleição para o governo do estado eles se enfrentaram no primeiro turno, onde André obteve 17,18% dos votos válidos no estado e Rose Modesto, 12,42%, ficando em terceiro e quarto lugar respectivamente. Já Capitão Contar terminou o primeiro turno em 1º lugar com 26,71%.

Assim como Beto Pereira, a atual prefeita Adriane Lopes (PP), também não alcançou nem dois dígitos na intenção de votos, conquistando apenas 6% no primeiro cenário e 7% no segundo. Ambos ficaram atrás do deputado estadual Lucas de Lima, que no melhor cenário, teria 8%.

Outro nome que pode ser um possível candidato à prefeitura da Capital é o do deputado federal Marcos Pollon (PL), que estreou na política recentemente obtendo recorde de votos e aparece nas intenções de votos com 1,7% no cenário estimulado.

O levantamento da Innova Pesquisa coletou dados nos dias 18 a 22 de julho. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.