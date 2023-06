Puccinelli diz que acordo com PSDB é para a reeleição de Riedel e que em 2024 vai ‘discutir os 79 municípios’

O ex-governador André Puccinelli, MDB, explicou nesta sexta-feira, 2, durante eleição do diretório municipal do partido em Campo Grande que o único acordo que existe com o PSDB é que os tucanos pediram apoio para a reeleição do atual governador, Eduardo Riedel, para 2026.

No entanto, as eleições de 2024, em cada município, serão discutidas uma a uma. “Mas o que no decorrer do tempo faremos é sentar nos 79 municípios para discutir um a um”, disse.

“O que conversamos é que se não houve acordo, que se respeitasse. Até mesmo porque Campo Grande tem segundo turno. No interior que não tem, discutiremos um a um. Quando os candidatos não quiserem, respeitasse”, completou.

Diretório do MDB de Campo Grande reelege advogado Ulisse Rocha para a presidência

Sem grandes surpresas, o advogado Ulisses Rocha vai continuar no comando do Diretório Municipal do MDB de Campo Grande. Rocha está à frente do partido na Capital desde 2015 e nesta sua reeleição contou com chapa única e consenso.

Compõe a chapa do diretório municipal do MDB, além de Ulisses como presidente, Antonieta Amorim e Márcio Fernandes como 1º e 2º vices-presidentes, Djalma Santa como secretário-geral, Paulo Siufi como adjunto, Jamal Salem de tesoureiro, Luiz Pedro Guimarães de 1º vogal, Mario David Cogo de 2º vogal e Dr. Loester como líder da bancada.

Como suplentes da executiva estão 1º Dharleng Campos e 2º Carla Bernal. Como titulares do Conselho Fiscal estão Fabiano Reis, Victor Eugênio Tatão, Wilson Bellincanta e Jocilele Miquilini.

Já como suplentes fiscais estão Cícero Chagas de Oliveira, Eliane Silva, Andreia Moura e Heitor Lefreve Filho.