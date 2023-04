Puccinelli e Rose lideram pesquisa para prefeitura da Capital; candidato do PSDB e prefeita também aparecem na briga

O Instituto Ranking divulgou nesta quarta-feira (19) a primeira pesquisa para a Prefeitura de Campo Grande nas próximas eleições. O estudo traz o ex-governador e ex-prefeito da Capital, André Puccinelli (MDB), na liderança, seguido pela ex-deputada Rose Modesto (União).

Na pesquisa estimulada, Puccinelli tem 9,25% da preferência do eleitor, seguido por Rose Modesto, com 8%. Na sequência aparece o deputado estadual Lucas de Lima em terceiro, com 6,25%; o pré-candidato do PSDB, Beto Pereira, na quarta posição, 5,25%; e a atual prefeita, Adriane Lopes (Patriota), na quinta colocação, com 5%.

O sexto lugar é do ex-deputado estadual Capitão Contar (PRTB), com 3%, seguido por Zeca do PT, 2,75%, juiz federal Odilon, com 2,5%, e deputado Coronel David, com 2%.

Na 10ª posição vem o deputado federal Marcos Pollon, com 1,75%, e Carlos Alberto de Assis (PSDB) e Carlão (PSB) com 0,75%. Adonis Marcos (PSOL) e Rafael Tavares (PRTB) aparecem com 0,50% e Tatiana Ujacow (Rede), 0,25%.

O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 15 de abril, com 1.200 moradores, das sete regiões urbanas de Campo Grande (Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo). A margem de erro é de 2,75%, com intervalo de confiança de 95%.

