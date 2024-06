“PX” é preso no Paraná pelo GAECO

O GAECO do Paraná prendeu hoje (11), o ex-capitão da PMMS Paulo Roberto Teixeira Xavier (52). “PX” como é conhecido é um dos alvos da Operação Money Poup, que cumpriu 37 mandados judiciais em Sarandi, Maringá e Santa Fé.

“PX” deixou Mato Grosso do Sul após a morte do filho, Matheus Coutinho Xavier, em 2019. Matheus foi executado quando manobrava a caminhonete do pai na rua de sua casa no Jardim Bela Vista em Campo Grande.

Segundo a Operação Omertà à época, que o universitário foi morto por engano e que os tiros de fuzil AK-47 tinham como alvo o PM reformado, considerado traidor pelos Name, acusados de formar milícia armada para sustentar negócios ilegais.

No Paraná, Xavier trabalhava como despachante. Ele abriu empresa, a Poup Tempo, para atuar no ramo em março do ano passado, conforme CNPJ cadastrado na base de dados da Receita Federal.

PX e a empresa eram alvos de mandados de busca e apreensão e ele acabou detido em flagrante com munições ilegais. Contra ele pesa ordem de recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica.