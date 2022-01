A Polícia desarticulou uma quadrilha do falso frete depois de família ser feita refém. A ação que contou com o apoio das Policiais Militar e Civil foi deflagrada em na segunda-feira (3) Amambai (MS). Os criminosos mantiveram uma família refém amarrada em um matagal. Dois homens, de 34 e 43 anos, foram presos.

Segundo as informações da polícia, a maioria dos integrantes da quadrilha são moradores de Amambai.

O GOLPE

O golpe consistia em contratar os motoristas por meio de um aplicativo de fretes. Eles eram atraídos para uma região conhecida como “Buracão”, na saída para Aral Moreira. Por lá os bandidos mantinhas as vítimas reféns até que o veículo cruzasse a fronteira para o Paraguai. De acordo com as investigações somente em dezembro de 2021, dois roubos com o mesmo modo de operar foram identificados pela polícia local e os bandidos conseguiram levar os veículos para o Paraguai.