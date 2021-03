Quadrilha é presa com um carregamento de maconha na noite desta sexta-feira (12), no bairro Itamaracá, em Campo Grande/MS. A operação é um desdobramento da Operação Megido. O flagrante se deu após a guarnição da Polícia Militar do Pelotão Força Tática da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar abordar veículo Toyota/Corolla de cor preta com um casal de passageiros e encontrar um tablete de maconha no porta luvas.

Questionados sobre o entorpecente e após diversas contradições, um comparsa do casal foi localizado em um hotel, onde foi encontrado mais drogas. Após mais indagações foi indicando local onde estaria um carregamento de maconha, localizado em um barracão na região do Bairro Itamaracá. A seguir diligências e buscas, em um caminhão que havia acabado de sair do galpão foram encontrados mais de 300 tabletes de drogas. No total foram apreendidos 242 Kg de maconha divididos em 320 tabletes.

Os envolvidos juntamente com os entorpecentes e demais materiais apreendidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil onde foram realizados os demais procedimentos legais em relação aos fatos.