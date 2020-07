Quadrilha que abastecia o Complexo da Maré, na Zona Norte do RJ foi preso na tarde de ontem (2) com 5 toneladas de maconha. A droga saiu de Dourados/MS atravessando estados em um caminhão carregado com pakkets de madeira. A PRF com o apoio do CORE e da Polícia Civil fizeram a abordagem. Cães farejadores identificaram o entorpecente escondido em meio a carga. O caminhoneiro confessou que buscou o entorpecente em MS e entregaria no RJ. Mais três pessoas foram detidas. Além de uma camionete apreendida que fazia o serviço de batedor.