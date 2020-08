CHAPADÃO DO SUL/MS – O delegado Felipe Potter, da Delegacia de Chapadão do Sul, responsável pelo inquérito, disse que o grupo agia em cidades do Estado de Goiás, e chegou a Chapadão do Sul, onde foi preso ontem à noite. Ele explicou ainda que trata-se de uma quadrilha que agia em um veiculo Ford K, e acionavam o controle do portão eletrônico para destravar a porta e o alarme dos veículos, para depois cometerem furtos de objetos de dentro dos veículos.

O caso veio à tona ontem, quando um comerciante acionou a Polícia Civil vitima de um furto. A vitima deu detalhes da ação e do veículo utilizados pelos ladrões, ao assistir por câmaras de segurança instalados próximo ao local onde ocorreu o furto. Foi assim que a policia chegou aos bandidos.

Os suspeitos, conforme a polícia, conseguiram sucesso em várias ações. Três foram presos e um quarto está sendo investigado. Conforme informações ainda que há possibilidade de outros integrantes da quadrilha estar atuando em Campo Grande.